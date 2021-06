Dopo il malore al 43' in Danimarca-Finlandia e il successivo trasferimento in ospedale, dove è stato dichiarato fuori pericolo, le condizioni del centrocampista dell'Inter sono state aggiornate attraverso Twitter dalla Federazione danese: "Questa mattina abbiamo parlato a Christian, che ha mandato i suoi saluti ai compagni di squadra. È stabile e resta in ospedale per ulteriori accertamenti"

Dopo il malore al 43' in Danimarca-Finlandia e l'enorme sospiro di sollievo in merito alle sue condizioni, dove è stato dichiarato fuori pericolo in quanto cosciente e stabile, lo stato di Christian Eriksen è stato aggiornato in mattinata dalla Federazione danese in un comunicato attraverso Twitter: "Questa mattina abbiamo parlato a Christian Eriksen, che ha mandato i suoi saluti ai compagni di squadra. Le sue condizioni sono stabili e continua a essere ricoverato in ospedale per ulteriori accertamenti. La squadra e lo staff della Nazionale hanno ricevuto assistenza per questa situazione d'emergenza e continueranno ad esserci dopo l'incidente di ieri. Vorremmo ringraziare tutti per i cordiali saluti a Christian Eriksen da parte di tifosi, giocatori, Famiglie Reali sia danesi che inglesi, associazioni internazionali, club ecc. Incoraggiamo tutti a mandare i loro saluti alla Federazione danese, dove faremo in modo che vengano trasmessi a Christian e alla sua famiglia".