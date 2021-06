Locatelli: "I gol? Ho avuto un pizzico di follia"

Il centrocampista dell'Italia, eletto man of the match, commenta il successo azzurro e i due gol realizzati contro la Svizzera: "Tutto è arrivato grazie al lavoro e alla determinazione, questo è un gruppo fantastico, forse l'anno scorso non sarei stato qui. I gol? Sky porta fortuna, li ho fatti dopo le foto e l'intervista. Inoltre li dedico alla mia fidanzata e agli italiani"

E' stato il giocatore del match dopo la doppietta contro la Svizzera. Manuel Locatelli si gode il suo momento d'oro, chiamato in causa da Roberto Mancini nelle prime due partite dell'Europeo al posto dell'infortunato (ma ormai recuperato) Verratti: "Cosa c'è nella gara di stasera? C’è tanto lavoro e determinazione, sono felice e orgoglioso , faccio parte di un gruppo fantastico - dice a fine gara - Per me è stato fondamentale essere qui, forse l’anno scorso non ci sarei stato ".

"Gol dedicati alla mia fidanzata e agli italiani"

approfondimento

Italia-Svizzera 3-0, gol e highlights

Due gol, uno più bello dell'altro: "Il primo gol è stato bellissimo, mi ha fatto l’assist il mio amico Domenico (Berardi ndr). Lo dedico alla mia fidanzata e alla mia famiglia, il secondo a tutti gli italiani che hanno sofferto e stanno soffrendo per questa pandemia, speriamo di regalare loro tante emozioni. Inoltre Sky mi ha portato fortuna perché li ho segnati dopo le foto e l'intervista che mi avete fatto". Ed ancora sul primo dei due gol realizzati: "Di solito io non accompagno l’azione, ero galvanizzato dal lancio per Berardi, avevo un pizzico di follia. Cosa aspettarmi dal futuro? Non so, non voglio fare troppi viaggi con la testa, ora voglio solo godermi questo Europeo".