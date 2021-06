Un’apertura perfetta per Berardi e una corsa fantastica verso la porta della Svizzera per mettere a segno il 2-0. Alessandro Del Piero analizza quell’azione del centrocampista azzurro: "La corsa è paragonabile alla mia contro la Germania, ma è stato più bravo di me perché ha fatto un’apertura dal livello tecnico già difficile ed è stato molto bravo a vedere prima la giocata"

ITALIA-SVIZZERA: GOL E HIGHLIGHTS