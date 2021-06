Belotti: "Dopo eliminazione dal mondiale grande voglia di riscatto"

Le parole di Andrea Belotti ai microfoni di 'Sky Sport': "Dopo l'eliminazione dal mondiale contro la Svezia in noi c'è una gran voglia di riscatto, che prima non avevamo. Il giocatore che mi impressiona di più è Barella per forza e personalità. Non facciamo calcoli, non vogliamo arrivare secondi. Io ho una gran voglia di giocare"