Ucraina-Macedonia, le probabili e i canali tv

A Bucarest si apre la seconda giornata del gruppo C, in campo Ucraina e Macedonia. Due squadre in cerca di riscatto dopo le sconfitte all'esordio, rispettivamente contro Olanda e Austria. Diretta su Sky Sport alle ore 15 Condividi:

Seconda giornata del gruppo C di Euro 2020, l'Ucraina affronta la Macedonia del Nord all'Arena Nationala di Bucarest. Partita importantissima in chiave qualificazione, tra le due squadre che sono ancora a 0 punti in questo girone. Entrambe, infatti, hanno perso la gara d'esordio. L'Ucraina ha spaventato l'Olanda, rimontando da 2-0 a 2-2, ma alla fine gli Orange hanno ottenuto il successo grazie a una rete di Dumfries nel finale. La Macedonia del Nord, invece, ha perso 3-1 contro l'Austria, nonostante la rete dell'eterno Goran Pandev.

Le probabili formazioni approfondimento Euro2020, il programma delle partite di oggi Nonostante la sconfitta contro l'Olanda, Shevchenko dovrebbe confermare gran parte dell'undici schierato nella prima partita. Solito 4-3-3, quindi, per la sua Ucraina, con Yaremchuk prima punta supportato da Yarmolenko e Shaparenko. A centrocampo la qualità di Ruslan Malinkovsky e Oleksandr Zinchenko, in un reparto completato da Sydorchuk. C'è tanta Serie A nella Macedonia, soprattutto nel reparto offensivo. A guidarlo il solito Goran Pandev, con al suo fianco un ex Palermo, Trajkovski. Alle loro spalle, agirà da trequartista Elmas del Napoli. UCRAINA (4-3-3): Buschchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Malinovsky, Sydorchuk, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk, Shaparenko. MACEDONIA DEL NORD (4-3-1-2): Dimitrievski; Ristovski, Musliu, Velkovski, Alioski; Nikolov, Ademi, Bardhi; Elmas; Trajkovski, Pandev.