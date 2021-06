Euro2020, il programma delle partite di oggi

Prosegue la seconda giornata della fase a gironi: in campo il gruppo C e la sfida tra Danimarca e Belgio per il gruppo B. Il programma completo con orari e canali tv

Le tre partite di ieri hanno inaugurato la seconda giornata della fase a gironi di Euro 2020. Quest'oggi si giocheranno altre tre gare, con la sfida tra Danimarca e Belgio che chiuderà il programma del gruppo B: si giocherà a Copenaghen, con fischio d'inizio alle ore 18. Tra le 15 e le 21, invece, andranno in scena le due partite del girone C. Si parte con Ucraina-Macedonia, in programma all'Arena Nationala di Bucarest. In serata, infine, l'Olanda ospita l'Austria alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam.