Sergio Busquets è risultato negativo all'ultimo tampone a cui si è sottoposto e si sta ricongiungendo al resto della nazionale spagnola dopo aver trascorso 12 giorni lontano dal gruppo. Il centrocampista, infatti, era risultato positivo lo scorso 6 giugno, mettendo in apprensione la Spagna per la paura di un cluster (aumentata nelle ore successive anche con la falsa positività di Llorente), che alla fine non si è verificato. L’amichevole con la Lituania dell’8 giugno infatti era stata disputata dalla squadra Under 21 proprio per evitare la possibile diffusione del virus ed era stata creata una bolla apposita con i giocatori convocati per eventuali sostituzioni.