Svezia-Slovacchia, le probabili formazioni

Andersson e Tarkovic non cambiano le squadre che hanno ben figurato all'esordio e si affidano agli stessi giocatori. L'unico assente è lo slovacco Vavro, positivo al Covid-19. Svezia-Slovacchia in diretta dalle 15 su Sky Sport Football e Sky Sport 251

Due risultati prestigiosi per entrambe, anche se con esiti diversi. Alla prima giornata la Svezia ha fermato sullo 0-0 la Spagna, mentre la Slovacchia ha battuto la Polonia per 2-1 con le reti di Mak, Linetty e Skriniar. Adesso si affrontano per la testa del girone E, per fare lo scatto decisivo verso il tabellone degli ottavi di finale degli Europei.