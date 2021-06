Euro2020, il programma delle partite di oggi

Si inizia con Svezia-Slovacchia, poi in campo il girone D con Croazia-Repubblica Ceca e Inghilterra-Scozia: tutto il programma completo della giornata con orari e canali tv

Prosegue il secondo turno della fase a gironi di Euro 2020, giornata già fondamentale nel gruppo D. La Croazia cerca riscatto dopo la sconfitta contro l'Inghilterra e affronta una Repubblica Ceca galvanizzata dopo il successo per 2-0 all'esordio contro la Scozia, firmato da Patrik Schick (doppietta): fischio d'inizio alle ore 18 all'Hampden Park di Glasgow. Alle ore 21, a Wembley, torna invece in campo l'Inghilterra, che ospiterà la Scozia. Ad aprire il programma di giornata alle ore 15, per il girone E, ci sarà la sfida tra Svezia e Slovacchia, che si giocherà a San Pietroburgo.