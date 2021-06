Ok, sono passati un po’ di anni da quando questi colpi per lui erano all’ordine… del match. La classe, però, se c’è non va mica via. Siamo appena entrati nel 19’ di Italia-Galles che arriva una palla dall’alto, il nostro commissario tecnico la segue con lo sguardo, indietreggia e, invece di prenderla con le mani, come sarebbe stato naturale per una persona normale o per… un portiere, si lascia andare a un colpo di tacco da applausi! Quando il 10 è in te…

ITALIA-GALLES: HIGHLIGHTS