Terza e ultima sfida per l'Italia nel gruppo A di Euro 2020. La Nazionale, già qualificata agli ottavi, affronta il Galles per il primo posto nel girone. Ampio turnover per Mancini che cambia 8 giocatori: rientra Verratti dal 1', spazio per Belotti e Bernardeschi. Confermati Donnarumma e Bonucci. Galles con Bale e Ramsey. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251 alle 18. Disponibile su Sky Go, anche in HD

