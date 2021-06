Problema al tendine del ginocchio destro per l'attaccante del Barcellona, costretto a uscire nei minuti finali del match contro l'Ungheria: il calciatore dovrà rimanere ai box per circa tre settimane e nelle prossime ore abbandonerà il ritiro della nazionale a Budapest

Brutte notizie per la Francia, dopo il pareggio per 1-1 nell'ultima gara contro l'Ungheria. Il match contro la nazionale magiara non ha portato soltanto un risultato imprevisto, ma ha lasciato in eredità anche l'infortunio di Ousmane Dembelè, che sarà costretto ad abbandonare gli Europei. Deschamps, intervistato a fine partita, non si era detto troppo preoccupato e la sensazione iniziale era che l'attaccante dovesse saltare soltanto l'ultima partita del girone contro il Portogallo. L'attaccante del Barcellona (entrato in campo al minuto 57 e costretto a uscire nuovamente mezz'ora dopo) ha invece sofferto di un problema al tendine del ginocchio destro, con interessamento a livello muscolare anche della coscia. Un infortunio che prevederà un periodo di stop di circa tre settimane e che lo costringe dunque ad alzare bandiera bianca: Dembelè nelle prossime ore abbandonerà Budapest, sede del ritiro della nazionale francese.