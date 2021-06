Intervenuto in studio a Sky Sport 24 il giorno dopo la vittoria contro il Galles, il direttore del Museo di Coverciano e nostro opinionista spiega qual è secondo il suo parere la vera forza di questa Nazionale: "Un gruppo di amici e di bravi ragazzi, senza prime donne, che si sta esaltando in un'estate che sa di rinascita per tutto il Paese, non solo dal punto di vista sportivo"

ITALIA, TUTTE LE NOTIZIE DI EURO 2020