"Verratti ha ragione, tranne Meret sono scesi in campo tutti i giocatori convocati. Una dimostrazione di grande partecipazione, un ulteriore record che è frutto di una sintonia assoluta. Continueremo a mantenere inalterato questo equilibrio, che rappresenta il vero valore in più di questo gruppo".

"Penso che siamo sulla strada giusta, è l'Italia dei talenti importanti che devono essere valorizzati al meglio per farli diventare dei campioni. Bisogna avere fiducia in loro, affinchè anche i club possano trarre un esempio da questa nostra esperienza. L'investimento sui giovani e sul settore giovanile è un modo per trovare un asset che può rappresentare una svolta anche per risolvere problemi di natura economica".

"Smentisco ipotesi Fional 4 a Roma e Budapest"



"Smentisco categoricamente l'ipotesi di final four su Roma, così anche un eventuale spostamento verso Budapest. Credo non ci siano condizioni e presupposti per poter



pensare sotto il profilo organizzativo ad una final four a Budapest". Lo ha detto il presidente della Figc durante la conferenza stampa di chiusura di 'Casa Azzurri'. "Noi speriamo in una leggera implementazione dei tifosi qui all'Olimpico per il quarto di finale, lo faremo con senso di responsabilità e continuando a testare per arrivare al 22 agosto con la partenza dei campionato con una percentuale di tifosi che consenta alle nostre società di programmare al meglio l'ingresso della propria tifoseria", ha concluso Gravina.