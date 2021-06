Il talento inglese ha rivelato che lo spogliatoio è compatto sulla decisione di tingersi i capelli biondo platino in caso di vittoria a Euro2020. Un po' come la Romania del '98...

Phil Foden, talento classe 2000 del Manchester City che aveva scatenato i confronti con Gascoigne inaugurando il look biondo platino alla vigilia di Euro2020, ha rivelato un'iniziativa che ha trovato di comune accordo tutti i componenti della squadra guidata da Southgate. In caso di successo a Euro2020, dopo la finale dell'11 luglio a Wembley, i giocatori della Nazionale inglese si tingeranno i capelli come lui. Tutti. Un'immagine, quella che al momento può essere soltanto pensata, che riporta alla mente la Samp dello scudetto (tanti, ma non tutti, di quel gruppo, si tinsero i capelli) e la Romania del 1998. Hagi e compagni, 23 anni fa, colorarono il mondiale di Francia con una capigliatura color paglia che fece il giro del mondo.