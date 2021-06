"Quando è arrivo il Ct Mancin i la situazione non era semplice, l'Italia era data per morta , il calcio italiano era sotto attacco. Lui è arrivato con tranquillità e semplicità e gara dopo gara oltre a dare tanta fiducia ai giocatori ha fatto una cosa straordinaria: riavvicinare la gente, tutto il popolo, alla Nazionale ". Lo ha detto Federico Bernardeschi –esterno della Juve e dell’Italia – intervenendo al sito della Uefa EURO2020.com quando mancano pochi giorni agli ottavi di finale contro l’Austria, in programma sabato 26 giugno alla ore 21. "L’Austria è una formazione forte con alcuni grandi campioni come Alaba, dovremo fare la nostra miglior partita, come fosse un'altra finale dopo quelle affrontate nel girone. E poi saremo a Wembley , la storia del calcio e questo renderà tutto ancor più emozionante", ha proseguito Bernardeschi.

"Record? Bello, ma serve aggiungere un trofeo"

"Dopo tanti mesi senza tifosi non è stato semplice anche per noi ma ritrovarli con questo entusiasmo è stato meraviglioso. Un entusiasmo che ha contagiato anche noi, qui c’è un gruppo sano, genuino, unito, in cui tutti pensano allo stesso obiettivo. C'e' molta competizione, siamo tutti fortissimi però questo non deve togliere niente all'obiettivo finale", ha aggiunto Bernardeschi. L’esterno dell’Italia, titolare nella gara vinta contro il Galles, ha commentato così il record di 30 gare senza sconfitte degli azzurri che durava da più di 80 anni: "Siamo davvero contenti ma come è stato già detto bisogna aggiungerci un trofeo per renderlo straordinario. Crediamo di poter fare molto bene in questo Europeo", ha concluso Bernardeschi.