Cristante: "Giocheremo per tutti gli italiani"

Giocare per la gente: è questo l’aspetto su cui Bryan Cristante si sofferma maggiormente, nell’intervista che il centrocampista della Roma e della Nazionale ha rilasciato ai canali ufficiali dell’Uefa. "Vedere di nuovo le persone allo stadio è stata un'emozione forte, ha fatto bene a noi in campo, all'ambiente e a tutti. Giochiamo per gli italiani all'estero e per quelli che sono in Italia, vogliamo far bene dopo quest'anno difficile e penso che i nostri risultati positivi diano una mano a tutti" ha spiegato il giocatore.