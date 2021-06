A luglio vorrebbe laurearsi campione d’Europa, ma nel frattempo sta studiando per prendere una laurea in economia. A sei chilometri dall’Olimpico che lo ha visto esultare domenica, c’è l’università in cui Matteo Pessina studia per diventare un manager. "Quest’anno ha fatto più esami che gol", ha raccontato a Sky Sport 24 il suo tutor della Luiss

ITALIA-GALLES, LA FAVOLA DI PESSINA