Svezia-Polonia, le probabili formazioni

La Svezia è già qualificata agli ottavi ma vuole difendere il primo posto, la Polonia punta invece a conquistare il passaggio del turno in quest'ultima giornata del gruppo E. Le probabili formazioni e tutte le informazioni su come guardare la partita in tv

Dopo due giornate la Svezia comanda il gruppo E con 4 punti, mentre la Polonia lo chiude a quota 1. Discorso qualificazione ancora apertissimo, gli ultimi novanta minuti saranno decisivi. Le due squadre si affronteranno a San Pietroburgo, con un occhio alla sfida di Siviglia tra Slovacchia e Spagna che si giocherà in contemporanea. La Svezia è già qualificata, da capire solo in che posizione. La Polonia, invece, deve ancora conquistarsi il pass per gli ottavi.

Le probabili formazioni

Solito 4-4-2 per la Svezia, squadra sempre molto compatta e pronta a ripartire per far male alle difese avversarie. Andersson si affida alla coppia d'attacco formata da Isak e Quaison. A guidare il centrocampo ci sarà Albin Ekdal della Sampdoria, con Olsson al suo fianco e Larsson e Forsberg esterni. In difesa la linea a quattro con Lustig, Lindelof, Danielson e Augustinsson davanti al portiere Olsen. 3-5-2 per la Polonia, con Paulo Sousa che ovviamente si affida a Robert Lewandowski per guidare l'attacco. Al suo fianco ci sarà Swiderski. Piotr Zielinski farà da raccordo con il centrocampo, reparto guidato da Krychowiak con Moder al suo fianco e gli esterni Jozwiak e Puchacz. In difesa Bereszynski e Glik accompagnano Bednarek, nella linea a tre davanti a Szczesny.

Svezia (4-4-2): Olsen; Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson; S. Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg; Isak, Quaison. Ct. Andersson

Polonia (3-5-2): Szczęsny; Bereszyński, Bednarek, Glik; Jóźwiak, Moder, Krychowiak, Zieliński, Puchacz; Lewandowski, Świderski. Ct. Paulo Sousa