Europei, il programma delle partite di oggi

Ultime quattro partite della fase a gironi di Euro 2020. Alle ore 18.00 in campo il gruppo E con Spagna-Slovacchia e Svezia-Polonia. Chiuderanno il programma, alle ore 21.00, Portogallo-Francia e Germania-Ungheria Condividi:

Si chiude la fase a gironi di Euro 2020. Oggi sono in programma le ultime quattro partite che completeranno il quadro delle squadre qualificate per gli ottavi di finale che inizieranno sabato con Galles-Danimarca e Italia-Austria. Nel gruppo E riflettori puntati sulla Spagna, impegnata alle ore 18.00 contro la Slovacchia. In comteporanea giocherà la Svezia contro la Polonia. Nel gruppo F, invece, big match alla Puskas Arena di Budapest dove andrà in scena il remake dell'ultima finale degli Europei tra Portogallo e Francia. Calcio d'inizio ore 21.00. Stesso orario per Germania-Ungheria.

Gruppo E: Svezia già agli ottavi, lotta per il secondo posto Euro 2020 Le squadre già qualifcate agli ottavi di finale Solo una squadra nel raggruppamento è già certa della qualificazione agli ottavi, si tratta della Svezia. È costretta a vincere, invece, la Spagna che dovrà battere la Slovacchia per qualificarsi. Di contro la selezione slovacca raggiungerà gli ottavi in caso di vittoria o pareggio contro gli iberici. Incrocio ben più complesso per la Polonia: sarà seconda solo se vince contro la Svezia e Slovacchia-Spagna non terminerà in parità.

Gruppo F: Francia ok, alla Germania serve un punto La Francia ha già staccato il pass per gli ottavi di finale. Per il primo posto, però, è piena bagarre con Portogallo e Germania. Alla selezione guidata da Loew serve un punto per raggiungere il turno successivo, stesso obiettivo minimo del Portogallo che si qualificherà con un pareggio o una vittoria. L'Ungheria, invece, dovrà compiere un'impresa. Può raggiungere il secondo posto solo in caso di vittoria contro la Germania e contemporaneo ko del Portogallo.