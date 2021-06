Percorrere oltre mille km per poi accorgersi... di aver confuso città. È la curiosa avventura capitata a sei tifosi transalpini, partiti dalla Francia per seguire l'ultima partita del girone dei Bleus contro l'Ungheria. Il match è in programma a Budapest, ma i sei fan hanno scoperto, due ore dopo essere atterrati, di ritrovarsi a Bucarest. A rivelarlo un giornalista del quotidiano Jurnalul National che ha notato i sei in disparte rispetto ai supporters ucraini, presenti a loro volta nella capitale rumena per sostenere la Nazionale di Shevchenko durante l'ultimo incontro perso contro l'Austria, e ha cominciato incuriosito a rivolgere loro alcune domande. In quel momento ha capito che i francesi erano lì per sbaglio. Una volta atterrati a Bucarest, infatti, avevano seguito un gruppo di tifosi che - a parer loro - erano ungheresi ed erano diretti verso lo stadio. Peccato che circa due ore dopo si sono ritrovati in una piazza diversa da quella immaginata e hanno capito l'errore: dopo aver ricontrollato i biglietti, hanno notato che metà di loro avevano in teoria la giusta destinazione, mentre gli altri avevano prenotato erroneamente proprio per Bucarest. Niente Ungheria-Francia, dunque, ma la sorte potrebbe essere comunque dalla loro parte: nel caso la squadra di Deschamps dovesse vincere il girone F, infatti, disputerebbe l'ottavo di finale proprio alla National Arena.