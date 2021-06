Il manto erboso dello stadio inglese non è in buono stato, così l’Uefa ha vietato ad Italia e Austria di allenarsi lì alla vigilia della sfida. La Nazionale farà quindi la seduta a Coverciano e ritarderà di qualche ora la partenza per Londra

Al fine di preservare la tenuta del manto erboso, l'Uefa ha impedito sia all'Italia che all'Austria di allenarsi a Wembley il giorno prima della sfida valida per gli ottavi di finale degli Europei (sabato 26 giugno, ore 21:00). Sembra, infatti, che il campo non sia in buone condizioni e così per non creare sovraccarico sul prato le due squadre non potranno svolgere la seduta della vigilia nello stadio londinese, che ospita la gara che in realtà si sarebbe dovuta giocare originariamente a Dublino.