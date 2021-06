Germania-Ungheria, Uefa indaga su episodi razzismo

Con la nomina di un ispettore, la Uefa ha aperto una indagine in merito a potenziali episodi razzisti avvenuti durante Germania-Ungheria. Nel mirino cori omofobi da parte di alcuni tifosi ungheresi. E' il primo passo ufficiale da parte dell'Uefa, per ricostruire i fatti ed eventualmente infliggere sanzioni.

Un ispettore Etico e Disciplinare Uefa è stato nominato per condurre un'indagine disciplinare in merito a potenziali incidenti discriminatori avvenuti a Monaco di Baviera durante la partita della fase a gironi di Euro 2020 tra Germania e Ungheria (terminata 2-2, tedeschi qualificati, magiari fuori), giocata lo scorso 23 giugno. Lo comunica la stessa Uefa, aggiungendo che ulteriori informazioni verranno rese note a tempo debito. La nomina è il primo passo per ricostruire i fatti prima di infliggere eventuali sanzioni.