Europei, il calendario delle partite di oggi

Comincia la fase a eliminazione diretta, con le prime due gare degli ottavi di finale: alle 18 darà il via Galles-Danimarca, mentre alle 21 sarà la volta degli Azzurri di Roberto Mancini, impegnati a Wembley contro l'Austria. Ecco il programma completo, con orari e canali per seguire Euro 2020 su Sky Sport

Euro 2020 entra nel vivo, con l'inizio della fase a eliminazione diretta che non consente più alcun tipo di errore. A dare il via agli ottavi di finale saranno Galles e Danimarca alle ore 18: la formazione britannica si è qualificata come seconda nel girone dell'Italia, mentre i danesi sono riusciti a strappare il passaggio del turno grazie alla vittoria nell'ultima gara contro la Russia. E a proposito di Italia, alle 21 sarà la volta degli Azzurri di Roberto Mancini, impegnati a Wembley contro l'Austria. La speranza di tutti gli italiani è che il match di questa sera possa essere un ulteriore passo in avanti, con l'obiettivo di tornare a Wembley per le semifinali della competizione. Ecco il programma di oggi di Euro 2020.