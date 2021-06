Sembrano occhiali da sole, in realtà sono un'invenzione di un'azienda giapponese in grado di migliorare la vista e i riflessi. I portieri della Svizzera li usano in allenamento: basterà per fermare la Francia di Mbappé e Benzema?

Non si tratta di una moda stravagante, né dell’ultima follia di un giocatore: qui c’è in ballo la scienza . La precisazione è doverosa, dato che non capita tutti i giorni di vedere un portiere di calcio che si allena indossando gli occhiali da sole .

Come funzionano gli Strobe Glasses

Il funzionamento si basa su una serie di stimoli che, attraverso diverse funzioni, gli occhiali riescono a dare all’occhio: dalle lenti che emettono luci “lampeggianti”, rendendo ciechi ad intermittenza per stimolare i muscoli del bulbo oculare e velocizzare i movimenti, a quelle che riproducono l’effetto "slow-motion", per allenare la capacità di reazione. Basta indossarli per 15 minuti ogni due o tre giorni per un periodo di 2-3 mesi e, parola dell’azienda produttrice, si ottengono risultati notevoli, con un incremento del 10% della capacità visiva. Contro l’Italia (3-0 per gli Azzurri), Sommer non ha raccolto quanto avrebbe sperato. Chissà che contro il tridente delle meraviglie francese, Mbappé-Benzema-Griezmann, nell’ottavo di finale in programma domani alle 21, non si... vedano i risultati.