"Insultare e augurare la morte di qualcuno, come successo a Morata, è un qualcosa che deve essere messo nelle mani della polizia e deve essere perseguito definitivamente e in modo deciso". Lo ha detto il Ct della Spagna Luis Enrique in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Croazia (lunedì ore 18 in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Football e Sky Sport 251. Anche in 4K HDR con Sky Q satellite) sul caso Morata, attaccante spagnolo vittima – insieme alla sua famiglia – di minacce di morte ricevute via social. Una presa di posizione netta, così come quella relativa alla località dove la Spagna giocherà gli ottavi di finale: "Avrei preferito giocare tutto l'Europeo a Siviglia, ma veniamo a Copenaghen con l'idea di dare gioia ai nostri tifosi", ha proseguito Luis Enrique.