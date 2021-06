Manuel Neuer paladino dei diritti umani, come testimonia la fascia con i colori dell’arcobaleno che ha portato sul braccio contro l'Ungheria e che vestirà anche in occasione dell'ottavo di finale contro l'Inghilterra. Un segno di sostegno alla comunità LGBT+, indossato inoltre poche ore dopo il mancato permesso concesso dalla Uefa di colorare l'esterno dell'Allianz Arena di Monaco di Baviera, dove la Germania ha pareggiato 2-2 contro l'Ungheria, con gli stessi colori. E' proprio il capitano del Bayern a voler spiegare il senso della sua iniziativa: "E' un segnale importante, che ha trovato il sostegno del pubblico. In passato la nazionale non prendeva troppe posizioni politiche, o comunque venivano dati degli indirizzi generali. Oggi, invece, anche grazie ai social, ogni singolo ha maggiore influenza. Come nazionale vogliamo dire che oltre il calcio ci sono questioni che vanno sostenute, siamo degli esempi per i giovani" ha spiegato il portiere nell’intervista a Kicker. Per lo stesso motivo, Neuer ha espresso il proprio appoggio anche alla campagna Black Lives Matter e a tutti i giocatori che vi aderiscono, compresi gli inglesi prossimi avversari: "Siamo solidali con loro. In Bundesliga non abbiamo questo tipo di manifestazione ma è un argomento di discussione. Noi siamo per il rispetto, l'inclusione, l'apertura e siamo contro ogni forma di violenza, razzismo e discriminazione. Siamo per la difesa dei diritti umani ed è per questo motivo che continuerò a indossare la fascia arcobaleno".