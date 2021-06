Il presidente della Federazione francese Le Graet non nasconde l'amarezza per l'eliminazione da Euro 2020: "Sono molto deluso. Deschamps out? Non penso, ma parleremo. Sono molto affezionato a Didier"

L'amarezza per una debacle inaspettata che ha portato la Francia all’eliminazione dall’Europeo per mano della Svizzera e il futuro del Ct Didier Deschamps adesso da decidere. "Al 3-1 pensavo fosse vinta, sono molto deluso ovviamente". Così il presidente della Federcalcio francese, Noel Le Graet, ha commentato l'eliminazione della Francia per mano della Svizzera negli ottavi di finale di Euro 2020. Sul futuro di Didier Deschamps come commissario tecnico dei 'Bleus' Le Graet si è tenuto sul vago spiegando come "non crede" che la sconfitta, inaspettata e prematura, possa portare a un esonero anche se i due "dovranno parlare"