1/18 ©Getty

KYLIAN MBAPPÉ (Francia-Svizzera, ottavi Euro 2020) - L'ultimo in ordine di tempo. Come ultimo era il suo rigore. Il quinto, quello che può essere decisivo per la vittoria. O la sconfitta. Sommer para e la Francia viene eliminata proprio a causa del suo errore.

LA STATISTICA AI RIGORI DAL 2000 AD OGGI DELLE NAZIONALI A EURO 2020