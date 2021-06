Come accaduto nella giornata di lunedì, Chiellini si è allenato nuovamente in gruppo. Notizie confortanti per il capitano della Nazionale che, provato tra i titolari, si candida per un posto contro il Belgio. Intanto a Coverciano si è rivisto anche Florenzi: lavoro a parte ma anche allunghi per il terzino out dal primo tempo di Italia-Turchia

Scorre il countdown per l’attesissimo quarto di finale di venerdì, alle 21.00, a Monaco di Baviera. Si avvicina Italia-Belgio, sfida chiave per la Nazionale di Roberto Mancini a Euro 2020. Ne ha parlato in giornata Ciro Immobile, conferenza stampa seguita dall’allenamento della squadra. Se il Ct degli Azzurri conserva qualche dubbio su eventuali cambi dall’inizio (Pessina-Barella e Chiesa-Berardi), la sessione ha concesso ulteriori note positive in merito a Giorgio Chiellini. Come accaduto lunedì, il capitano della Nazionale ha vissuto il secondo giorno consecutivo in gruppo e quindi si candida per una maglia dall'inizio. Chiellini sta bene, è stato provato nelle rotazioni tra i titolari e ha voglia di ritrovare il campo: ecco perché è sempre più pronto a ricomporre la coppia con Bonucci.