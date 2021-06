Alla mostra di van Gogh "grazie" a Pessina. VIDEO

La Nazionale come un quadro di van Gogh. E’ il paragone fatto ieri da Pessina. Un buon motivo per visitare la mostra allestita alla Cattedrale dell'Immagine, nel Complesso di Santo Stefano al Ponte, a Firenze. Insieme al curatore Federico Dalgas che condivide il pensiero del centrocampista azzurro. “Il quadro è un inno alla rinascita, quella dell’Italia, non solo del calcio. L'Italia di Mancini è davvero un bel dipinto, un inno alla bellezza e alla gioia”

