"Non mi sono mai sentito il 27°. Il paragone con Berti mi lusinga. E pensare che quando non giocavo in C stavo per smettere…". La passione per lo studio ("Per me l’allenamento era una conquista dopo aver studiato. Ed è ancora così") e per i social ("Mi piace portare all’esterno quello che facciamo nel chiuso di Coverciano") e quell'esultanza divenuta virale: "Mi arrivano migliaia di video di gente che al mare imita il mio tuffo dopo il gol..."

Dalle panchine in Serie C al gol a Wembley contro l'Austria che ha consegnato all'Italia i quarti di finale degli Europei. È la favola di Matteo Pessina, tra le rivelazioni degli azzurri a Euro 2020. Due gol consecutivi, contro Galles e Austria, per mettere alle spalle una gavetta fatta di tanti momenti difficili: "Di difficoltà ce ne sono state quando non giocavo in Serie C, ho anche pensato di smettere - racconta Pessina in conferenza stampa - Amo giocare a calcio ed è quello che voglio fare per tutta la vita". E il suo sogno è iniziato quasi per caso, entrato tra i convocati solo dopo l'infortunio di Stefano Sensi: "Non mi sono mai sentito il ventisettesimo, ma sempre parte di questo gruppo - ammette - il bello di questa squadra è che Mancini riesce a far sentire tutti importanti". Una Nazionale unita, bella come un'opera d'arte di Van Gogh, artista che Pessina ama: "Voglio pensare a questa squadra come a un suo dipinto. Unico, particolare, bello. A casa ho una copia del mandorlo in fiore".