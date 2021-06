"Mi assumo ovviamente la responsabilità, senza se e senza ma . E credo che ci vorrà un po' di tempo, per elaborare la delusione". Il ct della nazionale tedesca, Joachim Loew , si congeda così dalla squadra dopo 15 anni, e in conferenza stampa affronta la sconfitta della Germania con l'Inghilterra, costata alla squadra l'uscita dagli Europei agli ottavi della competizione. "Credo che questa squadra abbia un grande futuro e che potrà raggiungere il successo cui aspira . Auguro al mio successore Hansi Flick ogni bene e di aver successo", ha affermato. "In un periodo così lungo, di ben 15 anni, ci sono stati tanti momenti bellissimi e ovviamente anche delle delusioni", ha aggiunto a proposito del suo bilancio personale, che vede anche una vittoria ai mondiali. Loew ha poi descritto l'amarezza vissuta dalla squadra dopo il ko con l’Inghilterra: "Nessuno è riuscito a trovare pace la notte scorsa. La delusione e il colpo per la sconfitta sono stati enormi. Credo che anche ai calciatori servirà ancora qualche giorno".

"Ci è mancato qualcosa. Io il dopo De Boer? Non sono interessato"

leggi anche

Löw: "Futuro? Dopo 15 anni da Ct serve una pausa"

"Ho sempre avuto fiducia in questa squadra, mi spiace aver deluso i tifosi. Penso che alcuni giocatori non siano ancora al top del loro percorso, ma esperienze come queste aiuteranno la squadra", ha proseguito Joachim Loew. "Ci è mancato qualcosa, ma non solo contro l’Inghilterra. Non ho potuto plasmare la squadra come volevo, alcune squadre come ad esempio Belgio, Italia e Inghilterra hanno dimostrato di essere un po' più avanti rispetto a noi. Io come sostituto di De Boer sulla panchina dell’Olanda? No, non sono assolutamente interessato al momento", ha concluso il Ct tedesco