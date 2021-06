Il ct saluta dopo 15 anni sulla panchina della nazionale tedesca. "Al momento non ho idee precise sul futuro, è necessario prendersi una pausa poi avrò energie per rimettermi in gioco". E sulla partita di Wembley: "In queste partite devi sfruttare ogni occasione, Werner e Muller non ci sono riusciti". Kroos: "Ciclo finito? Sicuramente non ci aspettavamo di essere eliminati così presto"

Termina con una sconfitta l'era di Joachim Löw sulla panchina della Germania : il ko per 2-0 contro l' Inghilterra coincide con l'ultima partita da ct del 61enne di Schönau im Schwarzwald. Nella sua bacheca c'è il quarto titolo mondiale nella storia della Germania , ottenuto nel 2014. "Al momento non ho idee precise. Dopo 15 anni qui , con tutte le responsabilità che ne conseguono, è necessario prendersi una pausa - dice dei suoi progetti - poi arriverà anche il momento in cui avrò energie per qualcos'altro ". Con un pensiero sul futuro della nazionale: " Alcuni di questi giocatori saranno al loro apice per l'Europeo del 2024 - è l'idea del ct - molti di loro saranno più maturi, con più esperienza e molta più cattiveria".

"Occasioni Werner e Muller, si deve far gol"

Sono 198 le panchine vissute in 15 anni da Löw come Ct della Germania, con 124 vittorie, 40 pareggi e 34 ko. In eredità, oltre al Mondiale 2014, ci sono anche il secondo posto a Euro 2008 e il terzo posto nel Mondiale 2010. "Lo stop negli ottavi - ammette - è una gran delusione per tutti noi. Speravamo di ottenere molto di più in questo torneo, c'era tanta fiducia". Nel prepartita Löw aveva parlato anche dell'importanza dei dettagli nelle gare secche: "In queste partite devi obbligatoriamente sfruttare ogni occasione, Werner e Muller non ci sono riusciti. L'Inghilterra, invece, ha sfruttato tutte le opportunità. Non siamo stati abbastanza concreti".