Buone notizie dall'ultimo allenamento degli Azzurri di Roberto Mancini a Coverciano in vista della sfida di venerdì con il Belgio: anche Alessandro Florenzi si è unito al gruppo e lavora con i compagni, partecipando alle fasi di riscaldamento con una certa "energia". L'ex esterno del Psg è fermo dalla prima gara della fase a gironi dell'Europeo quando, contro la Turchia, si procurò un infortunio al polpaccio destro, una contrattura e non una lesione, come si era temuto inizialmente: da allora il terzino è sempre rimasto ai box, avvicendato in campo da Giovanni Di Lorenzo e contro il Galles da Rafael Toloi. Appare pienamente recuperato anche Giorgio Chiellini che, salvo imprevisti, tornerà titolare nei quarti di finale contro Lukaku e compagni.