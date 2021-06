I due, reduci da infortunio contro il Portogallo, non si sono visti in campo nemmeno questo mercoledì, dei 15 minuti di allenamento aperti alla stampa. Ma nel ritiro belga c'è chi parla di possibile pretattica.

Eden Hazard e Kevin De Bruyne assenti anche all'allenamento di questo mercoledì pomeriggio a Tubize, in vista dei quarti di finale di venerdì contro gli azzurri. Alla parte di seduta aperta alle telecamere (i primi 15’) hanno partecipato 19 giocatori e i tre portieri (era assente anche Jason Denayer). Hazard e De Bruyne si erano infortunati durante la sfida degli ottavi col Portogallo ma, dopo lo spavento iniziale gli esami avevano un po’ tranquillizzato l’ambiente: non ci sono né lesioni muscolari per il capitano del Belgio, né danni ai legamenti della caviglia della stella del Manchester City . Però entrambi restano ancora ai box e questo giovedì mattina è previsto l'ultimo allenamento dei 'Diavoli rossi' prima della partenza per Monaco di Baviera.

Restano ai box oppure è quello che vuol far credere il ct del Belgio Martinez ? Perché nessuno può avere la certezza che i due non si siano aggregati al gruppo dopo l’uscita delle telecamere. E’ uno dei dubbi che è venuto a chi segue in questi giorni gli allenamenti dei Diavoli Rossi, sospetti alimentati dal cambio di programma delle ultime ore : niente rifinitura a Monaco giovedì, ma un altro allenamento blindato a la Tubize e poi dopo partenza per la Germania. Chissà, forse un modo per tenere lontani occhi indiscreti e continuare ad alimentare il mistero sui due. Anche perché, a chi è riuscito a sentirlo, De Bruyne ha assicurato di sentirsi bene . In una gara da dentro o fuori non c’è molto da fare calcoli e la sensazione è che alla fine si farà di tutto per mettere in campo almeno il numero 7 . Insomma, al di là dell’assenza (o presunta tale), resta l’ottimismo su De Bruyne e un po’ più di cautela per Hazard.

Italia-Belgio per Dries Mertens "sarà una partita speciale . Vivo in Italia da otto anni, mi piace la mia vita a Napoli, è solo felicità". In conferenza stampa l'attaccante belga vive in modo particolare i giorni che precedono il quarto di finale di Euro 2020 contro gli azzurri di Mancini. "L'Italia è in fiducia - aggiunge - hanno giocato bene tante partite senza prendere gol e ne hanno vinte tante. Hanno giocatori giovani e d'esperienza. Giocano un grande calcio. Sono una squadra che ha impressionato tutti in questo torneo. Hanno una squadra importante. Non tutti se lo aspettavano, sono la Nazionale che ha giocato il miglior calcio nelle prime tre gare ".

Per Mertens Euro 2020 "non è la nostra ultima possibilità di vincere qualcosa. E' una chance che però dobbiamo sfruttare". E aggiunge: "Man mano che le partite vanno avanti gli automatismi migliorano, ma lo stesso vale per il nostro avversario. Giocare questa partita a Monaco di Baviera è speciale? E' uno stadio molto bello". L'attaccante parla poi della sua stagione travagliata: " Quest'anno ho avuto tanti infortuni - dice -. Adesso il peggio è passato e sono qui. So di poter fare meglio e spero di dimostrarlo nella prossima partita. Posso fare meglio individualmente ma la cosa più importante è il collettivo. Superare le cento presenze in Nazionale era un obiettivo sono molto orgoglioso di questo".

Tielemans: "Abbiamo imparato la lezione del 2018"

"La chiave della partita contro l'Italia? Si giocherà nei dettagli. Una fase della partita può cambiare tutto sia a nostro favore o contro di noi. Sarà un match molto fisico". Così il centrocampista del Belgio Youri Tielemans in conferenza stampa, assicurando che i 'Diavoli Rossi' hanno imparato "la lezione del 2018. Abbiamo imparato che ci sono momenti, nei tornei in cui devi soffrire come squadra, in cui hai poche occasioni e devi sfruttarle. Hanno una buona squadra in generale, un centrocampo forte. Dobbiamo contenerli, dobbiamo vincerla anche tatticamente. Non siamo ancora i favoriti. Ci sono ancora grandi paesi nonostante l'eliminazione di Francia e Olanda", ha aggiunto.

"Con o senza Hazard e De Bruyne non sarà lo stesso"

“Il mio compito non cambia – spiega -. Sappiamo cosa dobbiamo fare. Certo, sono grandi giocatori, importanti per la squadra e se non ci saranno non sarà lo stesso - ha proseguito - Un solo tiro contro il Portogallo? Abbiamo provato a fare la nostra gara, se poi con un tiro in porta vinciamo ok. Abbiamo comunque dimostrato di poter creare molte occasioni da gol".