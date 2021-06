Si avvicina Italia-Belgio, quarto di finale in programma venerdì: Chiellini è tornato a lavorare in gruppo, ma Acerbi resta in vantaggio per una maglia da titolare. Il prescelto avrà il compito di marcare Lukaku: ecco il loro bilancio nei precedenti duelli personali con il belga

VERSO ITALIA-BELGIO: LE ULTIME NEWS