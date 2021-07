L'infortunio è ormai alle spalle, Giorgio Chiellini è pronto a scendere in campo contro il Belgio. Ad ammetterlo è lui stesso alla vigilia della sfida valida per i quarti di finale della competizione: "Sto meglio e sono contento di essere a disposizione, abbiamo ancora un allenamento e per me è importante provare tutte le sensazioni. Poi ovviamente dipenderà da Mancini. Questo è un grande gruppo: il mister avrà tanti dubbi nella testa, questo gruppo gli ha dimostrato che in molti possono ambire a giocare. Tutti saranno pronti per Lukaku". Una sfida nella sfida quella contro l’attaccante belga, che si ripeterà anche agli Europei dopo i duelli in campionato: "C’è grande rispetto per Lukaku, ha fatto una stagione straordinaria all’Inter, è cresciuto molto. Ma il Belgio non è solo Lukaku, sarebbe offensivo per gli altri pensare così, tutti i giocatori hanno delle qualità incredibili. Ma sia io che Lukaku dormiremo bene stanotte".