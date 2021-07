Repubblica Ceca-Danimarca, le probabili formazioni

Sabato alle 18 cechi e danesi scenderanno in campo all'Olympic Stadium di Baku per la penultima gara dei quarti di finale di Euro 2020. Chi passerà il turno incontrerà la vincente di Ucraina-Inghilterra Condividi:

Obiettivo semifinale per Repubblica Ceca e Danimarca, che sabato pomeriggio alle 18 scenderanno in campo a Baku. Gli uomini di Šilhavý hanno stupito tutti eliminando l’Olanda negli ottavi di finale, mentre la squadra di Hjulmand vuole confermarsi dopo il 4-0 contro il Galles nel turno precedente. La vincente guarderà con particolare attenzione la sfida tra Ucraina e Inghilterra, in programma sabato sera all’Olimpico di Roma, per scoprire chi dovrà affrontare nel penultimo turno di Euro2020.

Šilhavý: "Non sarà facile battere la Danimarca" "I danesi giocano da squadra, non hanno grandi stelle ma hanno un'ottima coesione e non sarà semplice batterli", ha esordito Šilhavý nella conferenza stampa della vigilia. "Hanno elementi importanti in squadra: Schmeichel, Christiansen, Poulsen, Delaney sono grandi giocatori, ma la loro arma migliore è lo spirito di squadra. Sono molto eccitato per la partita, sento una grande responsabilità e questo è un bene – prosegue il CT della Repubblica Ceca. Sono felice che tutto il paese sia con noi, ma ci mette un po’ di pressione. Il mio sonno non è importante, voglio che i miei giocatori dormano bene"

Hjulmand: "Vogliamo la semifinale per Eriksen" leggi anche Danimarca, Ct Hjulmand: "Giocheremo per Eriksen" "Domani giocheremo per Eriksen, è lui il cuore della squadra". Idee chiare e obiettivo prefissato per l’allenatore della Danimarca Kasper Hjulmand, che nella conferenza stampa della vigilia carica la sua squadra. "Non puoi giocare se hai paura, scenderemo in campo con la testa libera e l’intenzione di dare il meglio. Sarà una partita straordinaria e siamo felici di poterla giocare per tutta la nostra nazione. Vogliamo vincere, spinti dal sostegno del nostro popolo, per unire la Danimarca. Siamo tutti pronti e abbiamo avuto una settimana per prepararci al meglio. Siamo carichi", conclude.

Le probabili formazioni Repubblica Ceca (4-2-3-1): Vaclík; Coufal, Čelůstka, Kalas, Kadeřábek; Holeš, Souček; Masopust, Barák, Ševčík; Schick. Allenatore: Šilhavý. Danimarca (3-4-3): Schmeichel; Christensen, Kjær, Vestergaard; Wass, Højbjerg, Delaney, Mæhle; Braithwaite, Poulsen, Damsgaard. Allenatore: Hjulmand.