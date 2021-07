Danimarca, Ct Hjulmand: "Giocheremo per Eriksen"

Il Ct danese prima del quarto di finale: "Giocheremo per Eriksen, lui è il cuore della squadra. Non abbiamo paura, altrimenti non potremmo scendere in campo. Farà tanto caldo, saranno importanti le sostituzione". Kjaer: "Abbiamo fame di vittoria"

Grande entusiasmo, grande rispetto per la Repubblica Ceca ma anche grande timore per le condizioni climatiche. La Danimarca si prepara con fiducia e qualche apprensione al quarto di finale di Euro 2020 che si giocherà domani all'Olympic Stadium di Baku, in Azerbaigian. "Giocheremo per Eriksen, lui è il cuore della squadra", la promessa del ct Kasper Hjulmand, pensando al giocatore interista fermato in avvio di torneo dal malore in campo. La Danimarca sta vivendo un buon momento di forma, come dimostra il 4-0 rifilato al Galles una settimana fa. Ora bisognerà vedere come gli scandinavi si adatteranno alle alte temperature previste: per l'orario del match - le 20 locali (21 in Italia) - le previsioni danno oltre 35 gradi con il 70% di umidità.