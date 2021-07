Spinazzola: "Il nostro sogno continua"

Non solo la bella vittoria che ha portato l’Italia di Roberto Mancini nella semifinale degli Europei contro la Spagna. Il successo per 2-1 sul Belgio ha consegnato anche una brutta notizia agli Azzurri visto l’infortunio subito nel finale di gara da Leonardo Spinazzola. L’esterno sinistro della Nazionale, dopo aver tentato un allungo, ha perso l’appoggio cadendo a terra in lacrime prima di essere soccorso dagli operatori sanitari e lasciare il campo a Emerson Palmieri. I primi accertamenti clinici hanno evidenziato una lesione al tendine d’Achille sinistro che lo costringerà a terminare in anticipo la sua avventura a Euro 2020. Oggi il giocatore della Roma ha affidato così a Instagram le sue prime parole: "Purtroppo sappiamo tutti come è andata, ma il nostro sogno azzurro continua e con questo grande gruppo nulla è impossibile...", il messaggio rivolto alla squadra che, fin dal termine della partita, non ha mai smesso di stringersi intorno al proprio compagno con dei cori sul pullman e l'aereo che ha riportato gli Azzurri in Italia. Poi anche uno sguardo rivolto al ritorno in campo: "Io vi posso solo dire che tornerò presto! Ne sono sicuro!".