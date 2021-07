Solo successi per l'Italia a Euro 2020, serie inedita per la nostra Nazionale: le 5 vittorie di fila permettono a Mancini di eguagliare il primato del torneo raggiunto da altre tre squadre. Non è tutto: nessuno come gli Azzurri tra qualificazioni e fase finale, ora nel mirino ci sono i campioni del mondo nel 2006 per il numero di gol realizzati

