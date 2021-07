Bonucci: "Manca un centimetro per la leggenda"

Si lascia andare a mille emozioni e alla commozione, Leonardo Bonucci , uno dei leader carismatici dell'Italia dopo il successo ai rigori contro la Spagna: "E' stata la partita più difficile che abbia mai giocato. Complimenti alla Spagna per quello che ha messo in campo - dice - Ancora una volta questa squadra ha mostrato i valori e la capacità di soffrire e la resilienza che contraddistingue noi italiani. Grande Donnarumma e chi ha tirato ai rigori. E' una vittoria sofferta ma ancora più bella ". Ed ancora sulla difficoltà della gara: "Sapevamo che potevano presentare qualche sorpresa perchè Luis Enrique nella sua carriera ce lo ha mostrato - spiega ancora - Hanno giocato senza riferimenti. E complimenti alla Spagna per la partita che ha fatto ma anche noi. Ora c'è da recuperare perchè manca quel centimetro per diventare leggenda" . Poi ci sarà la finale: "Ci sono tre giorni per recuperare - conclude - E' veramente qualcosa di incredibile quello che stiamo facendo. Saremo qui fra cinque giorni e ci dovremo essere con la stessa cattiveria per riportare a casa qualcosa che all'Italia manca da 50 anni".

Chiesa: "E' la notte più bella della mia carriera"

Gli Azzurri dedicano la vittoria a Spinazzola

E' stato eletto man of the match ed è rimasto in campo fino a quando il suo fisico ha retto. Federico Chiesa ha portato momentaneamente in vantaggio gli Azzurri nel match contro la Spagna dimostrando di saper essere decisivo in ogni momento: "E' la notte più bella, giocare per sessanta milioni di italiani è un sogno bellissimo. Non ci avrei mai pensato, è la notte più bella della mia carriera - dice -E' stata rimessa la chiesa al centro del villaggio? Abbiamo rimesso la squadra al centro del villaggio. Questa è una grande squadra, la Spagna ha grandi giocatori ma siamo stati squadra fino alla fine, anche ai rigori e questo ci ha premiato - spiega - Il video che gira sui social con mio papà? Mi ha fatto piacere rivederlo, siamo l'unica coppia padre/figlio ad aver segnato entrambi all'Europeo ed è stato bellissimo. Il premio Star of the match lo dedico a Spinazzola, anzi gli dedico la vittoria perché stasera ci avrebbe dato una grande mano. Abbiamo giocato per lui e speriamo di regalargli una gioia in finale". Testa già alla prossima partita: "Il tempo per recuperare è poco ma in questa stagione abbiamo giocato ogni 3 giorni. Avremo tempo per essere pronti. Io leader? Come ho sempre detto penso giorno per giorno, agli allenamenti, a migliorare. I frutti del mio essere professionista poi li porto in campo".