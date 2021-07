Dopo il rigore decisivo di Jorginho, la Nazionale si riunisce in mezzo al campo per dedicare la vittoria a Spinazzola: Insigne indossa una maglia con il numero 4 dell’esterno infortunato e tutti gli Azzurri (compreso Mancini) cantano il coro “Olè Olè Olè, Spina, Spina!”. Il giocatore della Roma, dopo essere stato operato al tendine d’Achille sinistro, volerà a Wembley per sostenere l’Italia dalla tribuna domenica 11 luglio (finale in diretta su Sky Sport)

L'ITALIA SUPERA LA SPAGNA AI RIGORI: HIGHLIGHTS