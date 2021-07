Donnarumma: "Questa Italia ha un cuore grande"

C'è grande gioia nelle parole del portiere dell'Italia, grande protagonista del successo contro la Spagna grazie a un rigore parato a Morata: "Ce l'abbiamo fatta con la forza del gruppo. I portieri che mi hanno preceduto in Nazionale hanno fatto la storia, proverò a batterli, le emozioni di questa sera non si possono descrivere"

Il rigore parato a Morata, gli interevnti durante la partita, Gigio Donnarumma è stato tra i protagonisti più decisivi della semifinale con la Spagna, vinta dall'Italia ai calci di rigore: "Sappiamo da dove siamo partiti e da dove sono partito io. In quel momento c'era tutto, sono in una finale dell'Europeo - dice a fine gara - Con la forza del gruppo ce l'abbiamo fatta. I portieri che mi hanno preceduto hanno fatto la storia in azzurro, ce la metterò tutta cercando di batterli". La gioia dell'ex portiere del Milan è incontenibile: "Le emozioni non si possono descrivere, per la testa mi sta passando qualsiasi cosa - spiega ancora - Me la godo con i compagni, e dedico la vittoria a Spinazzola. Con i preparatori guardiamo sempre tutto, ma poi c'è anche l'istinto".