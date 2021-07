L'Italia supera la Spagna per 5-3 ai calci di rigore conquistando la finale di Euro 2020 al termine di una partita molto tirata. Tra le reazioni per l'eliminazione della nazionale spagnola dalla competizione non è passata inosservata quella di Gerard Piqué, difensore del Barcellona ed ex pilastro delle Furie Rosse. Dopo i complimenti alla nazionale allenata da Roberto Mancini ("Non credo ci sia una squadra migliore nella competizione, ma i rigori a volte sono molto crudeli") Piqué ha puntato il dito contro un aspetto: il vantaggio che la squadra che tira per prima dal dischetto avrebbe rispetto alla seconda. "Non è un caso che nelle quattro volte che si è andati ai rigori tra Europeo e Copa America abbia vinto la squadra che ha tirato per prima - evidenzia - le statistiche dicono che il primo ha più opzioni e non trovo giusto che in una competizione del genere un pareggio ti faccia partire svantaggiato" il suo pensiero su Twitter. Tesi sostenuta da uno studio pubblicato dall'American Economic Association, basato sulle più importanti partite risolte dal dischetto a livello nazionale e internazionale tra il 1970 e il 2000: nel 60% dei casi chi calcia il primo rigore poi vince.