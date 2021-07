Il capitano dell'Italia prima della finale contro l'Inghilterra: "Questo è un sogno che abbiamo costruito negli anni e che ci ha inculcato Mancini, all'inizio lo prendevamo quasi per matto. L'Inghilterra è dall'inizio una delle favorite per la vittoria finale. Ha Kane che è un attaccante completo, ma non c'è solo lui. Hanno qualità, fisicità e organizzazione, una rosa di altissimo livello. Nessuna squadra avrà timore, ma da entrambe le parti ci sarà rispetto" Condividi:

Dopo aver dominato il girone, l'Italia ha eliminato Austria, Belgio e Spagna e ora si appresta a disputare la finale degli Europei contro l'Inghilterra. Un risultato straordinario se consideriamo che, nel 2018, la Nazionale azzurra non era neanche presente ai Mondiali giocati in Russia. E a Euro 2020 si stanno raccogliendo i frutti dello straordinario lavoro svolto in questi anni da Roberto Mancini, come riconosciuto dallo stesso capitano Giorgio Chiellini: "Un sogno che abbiamo coltivato in questi anni, un sogno che da tempo portiamo avanti e che Mancini ci ha inculcato piano piano nella testa fino a farlo diventare realtà – le sue parole in un'intervista ai canali UEFA - Forse anche noi all'inizio, quando diceva che bisogna avere nella testa l'idea di dover vincere l'Europeo, lo prendevamo quasi per matto. E invece ha costruito in questi anni una squadra che è riuscita a creare tutto questo centimetro per centimetro, ora manca l'ultimo".

"Inghilterra tra le favorite da inizio torneo" approfondimento Verso Wembley: quali sono le insidie per l'Italia "Nelle previsioni post girone pensavo solo di incontrare la Francia al posto della Spagna, la vedevo come la grande favorita di quest'Europeo perché è una squadra con qualità ed esperienza internazionale. In un ipotetico percorso che portava alla finale avevo previsto Belgio, Francia e Inghilterra", prosegue Chiellini. Ora un ultimo ostacolo nella strada verso la vittoria degli Europei: "Ho visto subito nell'Inghilterra una seria candidata per la vittoria finale, perché ha qualità, fisicità e l'ho subito trovata una squadra solida e organizzata. Non ci dimentichiamo che ai Mondiali è uscita in semifinale per degli episodi. Quindi era preventivabile trovarla in finale, ha anche giocato sei partite su sette in casa. Sono tutti dettagli che fanno capire come l'Inghilterra sia sempre stata una seria candidata per la vittoria finale".