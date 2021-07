2/9 ©LaPresse

ITALIA-UNGHERIA 4-2 (finale Mondiale 1938)



Marcatori: 6', 35' Colaussi (I), 8' Titkos (U), 16', 82' Piola (I), 70' Sarosi (U)



L'edizione successiva si giocò in Francia, ma a far festa fu ancora l'Italia. La Nazionale di Pozzo superò in serie la Norvegia, i Bleus e il Brasile prima di arrivare all'ultimo appuntamento contro l'Ungheria. Qui si scatenarono Colaussi e Piola, autori di una doppietta a testa, che resero vane le reti di Titkos e Sarosi e proiettarono gli Azzurri ancora sul tetto del mondo