DOMENICO BERARDI: quando l'Italia vinse la finale di Berlino contro la Francia l'esterno calabrese doveva compiere ancora 12 anni. Era un giovanissimo talento in forza alla scuola calcio "Il Castello" di Mirto Crosia (provincia di Cosenza): le sue prodezze convinsero la Juventus a esercitare un'opzione su di lui fino ai 14 anni. Nel 2007-2008, come si vede dalla foto, giocò invece in prestito all'Ac Rossano, dove disputò il campionato Allievi regionali