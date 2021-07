Mamma Marianna e papà Aldo Mancini hanno parlato in esclusiva a Sky Sport alla vigilia di Italia-Inghilterra: "Siamo fiduciosi, viviamo queste ore con speranza. Ci stiamo divertendo, Roberto ha costruito un grande gruppo e ha fatto rinascere l'amore per la Nazionale"

Con la sua Nazionale ha riacceso l' entusiasmo di tutti gli italiani dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018. Adesso Roberto Mancini può scrivere per sempre il suo nome nella storia del nostro calcio conquistando un titolo che manca dal 1968. Questa sera, alle 21 (diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Football) a Wembley la finale degli Europei tra Italia e Inghilterra . Dei momenti che precedono la finale hanno parlato in esclusiva a Sky Sport Aldo e Marianna Mancini , i genitori del nostro Ct . "Stiamo vivendo bene questa attesa - ha esordito mamma Marianna -, con tanta speranza. La speranza è sempre l'ultima a morire. Ho sentito Roberto ieri, era molto tranquillo e dà molta fiducia a tutti i suoi ragazzi , che sono davvero in gamba. Ci stiamo divertendo perché tra loro sono molto affiatati".

"Roberto ha fatto rinascere l'amore per la Nazionale"

Papà Aldo ha poi sottolineato uno dei più grandi meriti del 'Mancio': "Dopo il crollo del 2017-2018, Roberto è riuscito a rimettere a posto la squadra e ha dato fiducia a dei giovani forti. Ma la cosa più importante è la fiducia ricevuta dai tifosi italiani, ha riportato l'entusiasmo che c'era tanti anni fa. Per me vale lo stesso, io ho fiducia ed è questo che conta. Speriamo che vinca l'Italia, ma chiunque vincerà sappiamo che è stato creato un grande gruppo". E in chiusura la madre del Ct ha svelato quale sarà il suo 'fioretto' in caso di vittoria degli Azzurri a Euro 2020: "Un messaggio a mio figlio? Voglio dirgli 'In bocca al lupo, Roby!' E se vince, io mi ubriaco anche se non sono astemia".